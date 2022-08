Elezioni del 25 Settembre, cosa non dimenticare per andare a votare

In vista delle prossime elezioni politiche in calendario per il 25 settembre 2022, il Comune di Perugia ricorda agli elettori come poter accedere al voto, premunendosi per tempo dei documenti necessari.

Per votare sarà infatti necessario presentarsi al proprio seggio muniti della tessera elettorale e di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità. Per questo motivo si raccomanda di controllare in tempo utile la validità dei documenti e il possesso della tessera elettorale.

Se la tessera elettorale esaurito gli spazi per i timbri, è deteriorata o è stata smarrita, è necessario recarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido all'Ufficio Elettorale, situato in Piazza Cecilia Coppoli n. 3, piano 1° (Zona ex Ospedale – Monteluce).

Orari dell'Ufficio Elettorale

L’Ufficio riceve senza appuntamento nei seguenti giorni ed orari:

- la mattina dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00;

- i pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.45 alle 17.00.

Se l’interessato è impossibilitato a presentarsi personalmente, la richiesta di rilascio può essere presentata da un componente della famiglia munito di un valido documento di riconoscimento portando la tessera esaurita o deteriorata.

Ai neo maggiorenni la tessera elettorale sarà recapitata da un messo comunale all’indirizzo di residenza. In caso di assenza il messo lascerà un avviso nella cassetta della posta per il ritiro presso l'ufficio Elettorale negli orari di apertura al pubblico.

Gli elettori che hanno cambiato residenza, o sono diventati cittadini italiani, o sono iscritti all’Aire, e necessitano di chiarimenti relativamente alla tessera elettorale possono inviare una mail all’indirizzo: elettorale@comune.perugia.it