Elezioni 25 settembre, collegio uninominale Camera Umbria 2 (Perugia): 9 candidati, tutti i nomi e il sostegno di coalizioni e liste

Sono sei i seggi alla Camera per l'Umbria da assegnare con le elezioni del 25 settembre: 4 saranno decisi con il voto proporzionale (si votano i singoli partiti e poi scatta la ripartizione a livello nazionale) e due invece tramite collegi uninominali dove viene eletto direttamente il candidato, espressione di liste e coalizioni, che prende un voto in più rispetto agli avversari. Il collegio uninominale Umbria 2 Camera prevede l'area di Perugia, il perugino, l'Altotevere, Assisi-Bastia, Gubbio-Gualdo. Questi i candidati: Virginio Caparvi (centrodestra), Stefano Vinti (centrosinistra), Carla Casciari (Idv-Azione), Ilaria Gabrielli (M5S), Benedetta Calderigi (Unione Popolare), Patrizia Casavecchia (Italia Sovrana), Andrea Bandocci (ital Exit), Anna De Carlo (Partito Comunista Italiano), Alessandra Garaffa (Movimento per la Vita).