Elezioni 2024, il partito di Bandecchi (Alternativa Popolare) si presenterà alle europee, appello ai moderati: "Noi di centro e nel Ppe"

Alternativa Popolare, il partito del sindaco di Terni, Bandecchi, al momento radicato soprattutto in Umbria ha annunciato che presenterà liste anche per le elezioni europee del 2024 oltre che alle amministrative. Anche il movimento perugino è pronto per la nuova sfida ed ha ribadito la propria collocazione politica e i valori che ispirano Alternativa Popolare: "Il nostro è un partito di centro, antifascista, liberale, riformista ed aperto a tutti senza distinzione di religione, di lingua, di sesso, di condizioni personali e sociali; un partito connotato da una forte vocazione atlantista ed europeista. Alternativa Popolare è dunque un partito di centro-centro, moderato, con due Colonne d'Ercole invalicabili: NO all'estremismo di destra e ai rigurgiti neofascisti; NO all'estremismo rosso e al massimalismo post-ideologico". A livello Europeo si collocano nel Partito Popolare Europeo. Alternativa popolare lancia un appello per nuovi candidati e attivisti: "Per i moderati che volessero aderire, sin d'ora un benvenuto a bordo".