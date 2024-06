Verso il voto - “Vorrei una Perugia più connessa e inclusiva, con una mobilità sostenibile e spazi pubblici di condivisione”

Antonio Donato è candidato come consigliere comunale in vista delle imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno per la città di Perugia. Scende in campo con la lista del Movimento 5 Stelle che fa parte della coalizione a sostegno della candidata sindaca di centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi.

Donato è un imprenditore e con la propria impresa offre consulenza nell’ambito della comunicazione a enti pubblici e privati. La sua passione per la politica nasce dal desiderio di contribuire al progetto di sviluppo economico e sociale della città, in particolar modo per i giovani e per le fasce più deboli della società.

Perché hai deciso di scendere in campo e con quale obiettivo?

Desidero dare voce alle esigenze della città e lavorare per migliorare la qualità della vita della comunità. Il mio obiettivo è favorire lo sviluppo economico e l’occupazione creando un sistema di confronto e collaborazione tra tutti gli attori principali della città.

Come vedi Perugia ora e come vorresti che fosse in futuro?

Attualmente mostra segnali di disconnessione tra il centro storico e le periferie, oltre a una mancanza di scambio sociale e intergenerazionale. Vorrei una Perugia più connessa e inclusiva, con una mobilità sostenibile, spazi pubblici di condivisione e un dialogo aperto tra i cittadini. Spero di contribuire al progresso della città affinché diventi un luogo di accoglienza e di benessere per tutti.

Qual è il ruolo della Pace nella tua visione politica e cosa pensi di poter fare per promuoverla a livello comunale?

La Pace è un tema fondamentale che riguarda tutti i cittadini, sia a livello nazionale che locale. Credo che la promozione di un dialogo costruttivo e la sensibilizzazione sui conflitti in corso possano contribuire a creare un clima di maggiore armonia e solidarietà nella città. Come candidato, mi impegno a sostenere iniziative e progetti che favoriscano la pace e il rispetto reciproco tra i cittadini.

Cosa pensi della candidata sindaca Vittoria Ferdinandi e perché è importante che vinca?

Vittoria è un esempio di inclusione e di attenzione al benessere dei cittadini. La sua candidatura rappresenta i valori del Movimento 5 Stelle incentrati sull’interesse della persona e sulla trasparenza nelle decisioni politiche. Ritengo che la sua elezione a sindaca possa garantire una gestione amministrativa etica e orientata al miglioramento della qualità della vita di ogni singola persona, nessuno escluso.

Perché i cittadini dovrebbero scegliere il Movimento 5 Stelle?

Il Movimento 5 Stelle si impegna per la trasparenza, la legalità e la promozione di politiche innovative ed ecologiche. Scegliendo il M5s i cittadini possono garantire un’amministrazione orientata al bene comune e alla tutela dell’ambiente, senza interessi personali o clientelismi. Offriamo un approccio partecipativo e aperto al confronto per un’azione politica trasparente e responsabile.