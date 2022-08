Verso le elezioni, Fratelli d'Italia dell'Umbria sceglie i nomi: ecco i candidati

Fratelli d'Italia trova la squadra e sceglie i nomi per l'Umbria per le elezioni del 25 settembre. Per quanto riguarda l'uninominale il coordinatore Franco Zaffini correrà come candidato della coalizione di centrodestra al collegio del Senato. "Raccolgo questa nuova sfida consapevole della sua importanza e darò tutto me stesso per non tradire la sua fiducia e quella degli umbri", scrive su Facebook.

Per quanto riguarda il proporzionale, ecco le liste di Fratelli d'Italia. Alla Camera il capolista sarà Emanuele Prisco (deputato uscente). Al secondo posto Chiara La Porta (responsabile nazionale giovani), al terzo Marco Squarta (attuale presidente del consiglio regionale dell'Umbria) e al quarto Eleonora Pace (attuale consigliere regionale).

Al Senato, sempre al proporzionale, il capolista sarà l'ex ministro Antonio Guidi, al secondo posto Margherita Scoccia (attuale assessore all'urbanistica del Comune di Perugia).

"Non potevo non mettere la mia faccia e tutto me stesso - scrive Squarta su Facebook - . Oggi è fondamentale esserci, la posta in gioco è troppo alta e ognuno deve fare la sua parte per quella che rappresenta la campagna elettorale più importante di sempre".