Verso le elezioni, la Lega Umbria sceglie i nomi: ecco i candidati

La Lega Umbria ha ufficializzato la lista dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Ecco tutti i nomi del Carroccio in corsa per Camera e Senato.

Il segretario regionale e sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, è candidato all’uninominale della Camera nel collegio di Perugia. Per il proporzionale, capolista alla Camera è Valeria Alessandrini, seguita da Simone Pillon, dal vicesindaco e assessore del Comune di Deruta Maria Cristina Canuti e dal capogruppo Lega in consiglio comunale a Terni Federico Brizi. Primo nome per il proporzionale al Senato è Luca Briziarelli, seguito dal sindaco di Marsciano Francesca Mele.

“La composizione della lista dei candidati della Lega in Umbria ha seguito criteri di rappresentanza, radicamento sul territorio e bilanciamento tra la Provincia di Perugia e la Provincia di Terni – ha spiegato il segretario regionale Virginio Caparvi – Ringrazio Matteo Salvini perché insieme a lui abbiamo cercato di non disperdere alcuna esperienza, candidando i parlamentari uscenti, per mettere a frutto il lavoro fatto in quattro anni e mezzo e alcuni dei tanti amministratori del territorio che quotidianamente si spendono per la comunità. Puntiamo a rafforzare quel collegamento necessario che l’Umbria dovrà avere rispetto al prossimo governo di centrodestra che siamo sicuri uscirà vittorioso dalle elezioni. C’è un grande entusiasmo tra i nostri militanti, i nostri amministratori e tra gli elettori che ci fa ben sperare e ci fa dire che la Lega in Umbria sarà determinante per la vittoria”.