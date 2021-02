L'INTERVENTO Il leader dei civici Fora: "Draghi occasione per riformare l'Italia e la politica"

Riceviamo e pubblichiamo l'analisi politica del consigliere regionale Andrea Fora, capogruppo dei civici, sull'incarico di formare un nuovo governo assegnato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Mario Draghi.

di Andrea Fora consigliere regionale e presidente di CiviciX

Condividiamo ed apprezziamo la scelta del Presidente Sergio Mattarella di indicare Mario Draghi, persona di indiscusso valore e standing internazionale, alla guida del nuovo governo di unità e ricostruzione del Paese.

È tempo che la politica recuperi la sua piena essenza civica, mettendosi al servizio di cittadini, imprese e comunità. Il fallimento registrato dai populismi di ogni colore e ogni bandiera, dai trasformismi, e dalle logiche l'uno vale l'altro, può e deve essere l'occasione del ritorno del merito e della competenza al servizio delle comunità locali e nazionali.

Draghi alla guida del governo deve essere l'occasione per tornare a discutere e praticare la buona politica. Così forse proveremo a smetterla di essere tifosi di una bandiera e cominceremo a tifare visioni, ideali e progetti. Politica e civismo devono guidare, non inseguire un like su un post o il gradimento settimanale dei sondaggi.

Vale per Roma, vale per l'Umbria. Merito, competenze, progetti, riforme e un autentico europeismo dentro la cornice valoriale dell’agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile. Tanto più difficili sono i tempi e le sfide che dobbiamo affrontare e tanto maggiore deve essere la capacità della politica di confrontarsi nel merito dei problemi praticando UNITÀ, CONDIVISIONE, ASCOLTO E PARTECIPAZIONE.

Auspichiamo che il Parlamento ascolti a larghissima maggioranza l'appello del Presidente della Repubblica.