Città della Pieve, il parroco 'benedice' Draghi: "Viene a messa e fa la fila per la spesa. Anche le suore pregano per lui"

Gli occhi dell'Italia (e non solo), dopo l'incarico assegnatogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo governo, sono tutti puntati su Mario Draghi e di riflesso anche sull'Umbria, dove l'ex governatore della Bce ha una casa a Città della Pieve. Ecco così che in questi giorni in tanti cercando di scoprire il lato umano e privato del premier incaricato, che nel cuore Verde d'Italia hanno visto spesso.

E a raccontare oggi un Draghi inedito è stato don Augusto Panzanelli, parroco di Moiano, frazione di Città della Pieve dove Draghi ha una casa e va in chiesa. “Non si fa mai notare - ha detto a 'Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 -, si mette sempre in disparte in chiesa, e viene spesso alle funzioni delle 18 oppure, qualche volta, va la mattina dalle suore, abbastanza presto, alle 7.30”. Ma Draghi è un buon cattolico? "Si, decisamente, è un buon cattolico - risponde il parroco quando glielo chiedono dallo studio -. E poi è molto riservato, umile: si mette in fila quando va a fare la spesa, al supermercato, è molto rispettoso”.

L'incarico di formare un nuovo governo che ha ricevuto dal presidente Mattarella ottiene dunque la 'benedizione' di don Augusto: “Certo, siamo altamente onorati dell'incarico che ha ricevuto. Tanto che anche le suore Clarisse di Città della Pieve stamattina hanno pregato per Draghi”.