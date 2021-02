La pentastellata Pavanelli: "Conte il miglior premier degli ultimi anni, non meritava tutto questo"

Mentre Mario Draghi si muove nelle vesti di premier incaricato, c'è chi come Emma Pavanelli dedica un pensiero al presidente del consiglio uscente Giuseppe Conte: "È stato il miglior presidente che l’Italia ha avuto negli ultimi anni - afferma la senatrice dei 5 Stelle eletta in Umbria -. Ha affrontato con coraggio e determinazione la peggiore crisi sanitaria ed economica dal dopoguerra".

Poi un riferimento non troppo velato a Matteo Renzi, leader di Italia Viva che ha aperto la crisi poi rivelatasi fatale per il governo giallorosso: "Conte non meritava certo di perdere la maggioranza in Parlamento a causa di una persona animata esclusivamente da ambizioni personali e rancori politici, ridotta a meno del 3% nei sondaggi elettorali - dice Pavanelli -.

Il merito di avere conseguito i 209 miliardi del Recovery Fund é di Giuseppe Conte, la fiducia dell'Europa all'Italia è stata data grazie a Giuseppe Conte, la crisi sanitaria è stata gestita in maniera esemplare; il governo Conte ha ricevuto apprezzamenti da tutte le organizzazioni internazionali e non solo da chi lo sostiene politicamente. L'Italia era ed è finalmente riconosciuta a livello internazionale per le sue politiche di resilienza".

Infine il rammarico: "L'Italia ha perso una grande occasione per una ripartenza Green, più digitale, con nuove infrastrutture e con politiche sulla parità di genere. Grazie a Giuseppe Conte per aver dimostrato che l'Italia può essere un paese migliore e credibile. Purtroppo - conclude la senatrice pentastellata - in questa triste storia ci rimettono ancora una volta i cittadini, che in piena pandemia sono costretti ad assistere alla crisi di governo più irresponsabile e assurda mai vista".