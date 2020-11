Dpcm di novembre, Conte parla alla Camera: le nuove misure

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anticipato alcuni dei contenuti del nuovo Dpcm di novembre alla Camera - oggi pomeriggio alle 17 parlerà in Senato - per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Ecco le principali novità in arrivo per tutto il territorio nazionale: Capienza del trasporto pubblico ridotta al 50%, didattica a distanza fino al 100% per le scuole superiori, limiti agli spostamenti personali 'a tarda serata', centri commerciali chiusi nei fine settimana (ad eccezione di farmacie, tabacchi ed edicole), limiti agli spostamenti da e verso le regioni con elevati coefficienti di rischio, chiusura di musei e mostre, chiusura delle sale scomesse.

Il prossimo Dpcm, ha anticipato Conte, individuerà "tre aree per tre scenari di rischio. Le Regioni saranno inserite o fatte uscire da un'area con un'ordinanza del ministro della Salute, sulla base dei dati dell'Istituto superiore di sanità".