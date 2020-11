Dopo il nuovo Dpcm, resta in vigore in Umbria l'ordinanza Tesei su scuole e didattica a distanza

In Umbria, dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm del Governo Conte, resta in vigore l’ordinanza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, n. 69 del 30 ottobre 2020 che ha tra l’altro stabilito una serie di provvedimenti più restrittivi in diversi settori rispetto al nuovo Dpcm, fra cui la scuola.

È quanto si precisa da Palazzo Donini, ricordando che all’articolo 1 dell’ordinanza della Presidente della Regione Umbria si stabilisce che “A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali”.