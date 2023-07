Perugia, la denuncia del Pd: "L'unica psicologa dell'Ufficio Adozioni è andata in pensione, pratiche bloccate"

La capogruppo del Partito Democratico Sarah Bistocchi, nella mattina di venerdì 28 luglio, ha depositato un’interrogazione a firma del suo gruppo "riguardo il disservizio dell’ufficio adozioni del Comune di Perugia".

Nella nota del Pd si legge che "tra i servizi offerti dal Comune di Perugia rientra, in teoria, quello di Adozione Nazionale e Internazionale, che svolge tra le altre l’attività di svolgimento di indagini psico-sociali per l’idoneità all’adozione, in capo alla figura professionale dello psicologo".

Bistocchi spiega che "la psicologa addetta al servizio oltre a svolgere un delicato lavoro insieme alle nuove coppie in procinto di iniziare il percorso di adozione, andava a supportare tutte le famiglie anche nel post adozione. Oggi, l’unica figura professionale preposta a questa attività, non svolge più tale compito in ragione del suo pensionamento. Di conseguenza, le indagini dirette a valutare l’idoneità all’adozione non vengono più svolte, e questo ha bloccato le procedure di adozione che non avevano superato questa fase del procedimento". E ancora: "La mancanza di una figura professionale come quella della psicologa – sottolinea Bistocchi - comporta un notevole disagio per tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questa strada dalle significative implicazioni in tema di benessere sociale dei minori privi di una famiglia, disagio che si aggiunge a quello che porta con sé il procedimento stesso di adozione, di per sé già assai complesso, dati i delicati interessi da tutelare".

Il Pd fa sapere che non è la prima volta che la questione viene messa in risalto: "Denunciamo una carenza di organico all’interno del Comune di Perugia, questo vuoto costituisce un impedimento all’attività del servizio di adozione, che è, va ricordato, un istituto giuridico fondamentale per migliorare le condizioni di vita dei minori in situazioni di disagio".

La capogruppo sottolinea inoltre che: "il sindaco Romizi è già stato sollecitato da più parti sulla questione, ma si è ben visto dal fare qualcosa finora. Ho quindi depositato una interrogazione sulla mancata operatività dell’Ufficio Adozioni del Comune di Perugia: le adozioni non vanno in vacanza".