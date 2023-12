Disabilità, l'Umbria al lavoro per il G7 di ottobre. Il ministro Locatelli: "Sarà un momento di grande confronto"

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Donini il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Presente all'incontro anche la Presidente dell’osservatorio regionale disabilità, Paola Fioroni. L'appuntamento, incentrato su vari temi di competenza del Ministero, si è focalizzato sull’organizzazione del prossimo G7 su inclusione e disabilità, evento che si svolgerà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Il Ministro e la Presidente hanno ribadito il grande onore di poter ospitare in Italia, e nello specifico in Umbria, terra di Pace, accoglienza e inclusione, un appuntamento di grande rilevanza internazionale, che metterà al centro la persona e la sua dignità e in cui si discuterà, con i ministri del G7 che si occupano di disabilità, delle strategie e degli impegni per combattere le discriminazioni e per garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione sociale, civile e politica alla vita quotidiana.

Non abbiamo ancora individuato il luogo, stiamo facendo delle ricognizioni perché voglio che sia un luogo, naturalmente, molto accessibile” ha commentato il ministro Locatelli. “Ci sarà sicuramente una parte ministeriale, il 16. Ma c’è anche una giornata preparatoria che è quella del 15, dove ci sarà la partecipazione del mondo associativo e degli enti del terzo settore di tutti i Paesi del G7. E vorrei pensare a una giornata del 14 che è quella dell’accoglienza, che possa aprirsi alla popolazione e al territorio” ha spiegato ancora Locatelli.

“Vedo che c’è grande fermento in Umbria e questo mi fa molto piacere, troveremo il modo di rendere speciali questi giorni per tutti. Ma soprattutto troveremo il modo di fare delle riflessioni con gli altri ministri dei Paesi del G7 e con degli invitati speciali che possano partire dall’inclusione e il diritto alla piena partecipazione politica e sociale di tutti” ha sottolineato il ministro.

“A livello italiano abbiamo tanto da rivedere e migliorare, però, in confronto a tanti altri Paesi, l’Italia non è seconda a qualcuno. Siamo l’unico Paese europeo ad avere una legge sull’inclusione lavorativa, uno dei pochi ad avere una legge sull’inclusione scolastica. Con tanti difetti che vogliamo migliorare stiamo intraprendendo percorsi migliorativi a livello lavorativi” ha ribadito ancora il ministro.

"Grande soddisfazione e motivo di orgoglio che l'Umbria sia stata scelta per ospitare i ministri del G7 su un tema che ci sta particolarmente a cuore e che stiamo seguendo, come Regione, ma anche come sistema Paese, perché ci sta particolarmente a cuore". Lo ha sottoloineato la presidente Tesei.

"E' importante migliorare sempre le condizioni di inclusione delle persone con disabiità e lo stiamo facendo nel migliore dei modi in base ai ruoli che ognuno di noi riveste. Questo momento di confronto è di estrema importanza e l'Umbria sarà nuovamente protagonista".

In questo, un ruolo importante potrebbe avere Assisi con il Serafico a cui il ministro è legata particolarmente anche per il modello di servizio e di approccio che offre.