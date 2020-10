Un garante dei diritti delle persone con disabilità e che li tuteli anche da bullismo e violenza in rete

Un garante regionale per i diritti delle persone con disabilità. La consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega) ha depositato una proposta di legge che ha come priorità "quella di guardare ai bisogni delle persone con disabilità".

Secondo la consigliera Peppucci "c’è bisogno di lavorare per la tutela e salvaguardia delle persone con disabilità. Il Garante è previsto già in altre regioni ed è una figura a garanzia di tutti le persone con disabilità che andrà a supportare la giunta in quanto avrà la possibilità di poter manifestare, richiedere e relazionare direttamente alla stessa, eventuali bisogni o

problematiche delle persone disabili".

Il garante dovrà provvedere "all’affermazione del rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; di proporre alla giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale; di agevolare il rispetto dell’obbligo scolastico da parte degli alunni con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche; di raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto.

Tra i compiti di cui assegnati anche quello di monitorare gli episodi di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d’informazione la sensibilizzazione nei confronti dei loro diritti.

"Non sarà quindi la solita poltrona da scaldare, ma piuttosto la dimostrazione di quanto questa Regione abbia tra i principali obbiettivi, quello di salvaguardare le persone con disabilità, tutelando la loro dignità con possibilità concrete – aggiunge Peppucci - una figura come questa ha una rilevanza ancora più importante in questo periodo di pandemia, dove i diritti delle persone con disabilità non vengono sempre tutelati. Vogliamo una Regione ancora più accessibile e attenta a quelle che sono le loro reali necessità".