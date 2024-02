Dimissioni Bandecchi, c'è chi non crede alle dimissioni "confermate": "Serve chiarezza: basta pagliacciate"

Chi non crede nella conferma delle dimissioni di Stefano Bacc - c'è un tempo tecnico do 20 giorni per confermare o restare - ci sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, della Sinistra e del mondo sindacale. "E' evidente che il sindaco di Terni - ha scritto il capogruppo Thomas de Lucas - non ha alcuna intenzione di dimettersi, questa sceneggiata è solamente l'ennesima mossa per finire sulle cronache nazionali senza farsi scrupolo di destabilizzare la città. Oggi Bandecchi è arrivato persino ad umiliare il personale politico del suo partito, ovvero quelle persone che egli stesso ha selezionato e utilizzato per costruire il proprio successo su Terni. Un modo per costringere i suoi seguaci a mandare giù l'ennesimo boccone amaro, il disperato tentativo di fare quadrato intorno al vicesindaco Corridore, cioè colui che in otto mesi non ne ha azzeccata una. Mi chiedo se gli eletti e gli assessori di Alternativa Popolare, dopo le umiliazioni contenute nelle dichiarazioni di Bandecchi, avranno un sussulto di amore verso la città. Per sconfessare Bandecchi a loro non resta che la via della dignità, ovvero le dimissioni. Vincerà l'amore per la poltrona, nonostante il fango ricevuto?".

L'invito dei 5 Stelle a Bandecchi è quello di smettere "di utilizzare la città come il palcoscenico della tua ascesa nazionale. Non sei riuscito a portare un euro in città né da parte di investitori privati, né da parte di fondi pubblici. Tutto quello che hai toccato è finito in malora. continuare a pensare solo ai suoi affari e alla sua carriera politica, lasciando Terni cje ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di questa comunità".

LA SINISTRA-VERDI E IL FOGLIO DI VIA- " La vicenda delle dimissioni di Bandecchi sembrava un colpo di testa ma diventa ogni ora piu inquietante. Anche volendo sorvolare, ed è davvero difficile, sulle dichiarazioni deliranti in cui afferma di voler diventare Duce e Presidente del Consiglio, rimangono alcuni punti oscuri su cui chiediamo al sindaco dimissionario Bandecchi e al Ministero dell’Interni di fare chiarezza per permettere ai cittadini di comprendere davvero cosa stia accadendo.

SINDACATI - Il tavolo di confronto sulle grandi vertenze e progetti tra l'amministrazione comunale (senza Bandecchi) e il sindacato è finito prima del tempo dopo le dimissioni date, non inviate e infine l'arrivo via telematica ma senza i crismi dell'ufficialità. Un clima di incertezza che va tutto a discapito della città.

"Terni ha bisogno di chiarezza, trasparenza e rispetto - hanno spiegato i vertici cittadini Cgil, Cisl e Uil - per affrontare i problemi che insistono nella nostra comunità e che hanno necessiterebbero di tempi rapidi per le soluzioni da individuare in termini di sviluppo, tessuto produttivo industriale, di buona occupazione e di un respiro lungo che possa far tornare Terni nella dimensione della valorizzazione della centralità del lavoro. La crisi istituzionale in corso potrà produrre una frattura tra i cittadini e le istituzioni e sicuramente determinerà tempi lunghi che non ci possiamo permettere, la responsabilità è tutta in capo alla maggioranza che antepone i problemi politici al futuro della città.

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore regionale alle Infrastrutture Melasecche interverranno lunedì 12 febbraio alla cerimonia nel corso della quale ANAS consegnerà all’appaltatore i lavori per l’apertura al traffico della galleria “Guinza” e del tratto Guinza-Mercatello, tra il comune marchigiano di Mercatello sul Metauro e quello umbro di San Giustino nell’ambito delle opere previste per il completamento dell’itinerario E78 Grosseto-Fano.