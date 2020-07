Cimitero di Mugnano, degrado e incuria: dopo l'interrogazione si muove il Comune di Perugia

Degrado e stato di abbandono nel parcheggio del cimitero di Mugnano, un luogo che è spazio di identità e memoria per la comunità di questa frazione perugina e come tale non può prescindere da quel decoro urbano che soprattutto in un contesto come questo assume un significato di rispetto e sobrietà.

Sarah Bistocchi e Erika Borghesi, consigliere del Pd, hanno così presentato un'interrogazione per sollecitare il Comune di Perugia a verificare le condizioni in cui versa questa superfice di circa 800 metri quadrati di proprietà comunale, senza alcun tipo di pavimentazione e con buche e terriccio al posto del manto stradale. Un'incuria che mette a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni, per lo più soggetti fragili e bisognosi di attenzione come gli anziani. "Si chiede pertanto a Sindaco e Giunta se si è a conoscenza delle condizioni degradanti in cui versa il parcheggio - hanno detto -, nonché se sono previsti interventi da parte dell’amministrazione comunale per una sua ristrutturazione e pavimentazione, e se sì di che tipo, e con quali tempistiche".

All'interrogazione ha risposto l'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici, Infrastrutture, Ambiente e Aree verdi) evidenziando che dopo l’interrogazione è stato effettuato un sopralluogo da cui è emerso che, effettivamente, il piazzale mostrava alcune criticità (precarietà dello stato della pavimentazione in ghiaia, presenza di mezzi pesanti parcheggiati, presenza di erba infestante). Nell’immediato, quindi, si è provveduto con alcune opere urgenti di manutenzione ordinaria, come sistemazione della griglia stradale, taglio dell’erba e riposizionamento di parte della ghiaia nei punti maggiormente sprovvisti. Si conta ora di ripristinare il livello della ghiaia su tutto il parcheggio nel corso dell’estate.