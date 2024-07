Il senatore leghista e il disegno di legge contro il femminile. Ferdinandi: "Continuerò a farmi chiamare sindaca"

La Lega fa retromarcia e ritira la proposta di legge che mirava a vietare negli atti pubblici "il genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, e agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge". Dopo la polemica il Carroccio definisce il disegno di legge del senatore Manfredi Potenti "un'iniziativa personale". Ma la polemica arriva fino a Perugia. "Vogliono cancellare la nostra identità e farci fare dieci passi indietro nella lotta per la parità di genere", sottolinea la sindaca - che ha anche la targa sulla porta - di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

"Io ho avuto l’onore di essere eletta vostra sindaca, la prima donna a ricoprire questo ruolo nella nostra città. Fin dalla mia campagna elettorale, ho usato il termine sindaca, e sono certa che su questa battaglia contro un ddl barbaro non ci risparmieremo. Continuerò a farmi chiamare sindaca, la lingua italiana ci permette di declinare titoli e professioni al femminile e non vedo il motivo per cui non continuare a usare tutte le varianti - rimarca Ferdinandi - . Intanto la Lega ha preso le distanze da questa proposta di legge retrograda e ridicola. Si impegni a ritirarla immediatamente. Sarebbe meglio che tutti e tutte, al di là del colore politico, fossimo impegnate e impegnati nella lotta alla disparità e violenza di genere".