Dal Governo, su proposta del Ministro Salvini, arrivano 136 milioni di euro: ecco le strade e infrastrutture finanziate

“Grazie alla spinta del ministro Salvini, si accelera su 21 opere fondamentali per il Paese. L’Umbria vedrà così finanziare snodi essenziali come il tratto Gubbio-Umbertide - 2° lotto: Mocaiana-Umbertide e 1° Stralcio da Mocaiana a Pietralunga per un importo complessivo di 136.860.727 euro. La Lega dimostra, come sempre, di essere vicina al territorio e alle esigenze degli umbri passando dalle parole ai fatti”: lo ha dichiarato il deputato Virginio Caparvi, coordinatore della Lega in Umbria.