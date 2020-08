Dal 30 agosto stop al servizio tamponi in modalità "drive". Bori: "Sbagliato: ancora in tanti in vacanza"

Sbagliato aver sospeso al 30 agosto il servizio di esecuzione tamponi in modalità ‘drive through’ per chi rientra da zone a rischio. La critica verso la Giunta regionale arriva direttamente dal capogruppo del Pd, Tommaso Bori, che ha ribadito quanto sia cruciare "la settimana che parte da oggi, una fase che non è di certo la meno problematica, ma che anzi è considerata come una di quelle da bollino rosso per i rientri”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il servizio di esecuzione tamponi, previsto anche in modalità drive through – ha spiegato Bori – è stato annullato, come informa anche la Usl Umbria 1 dai propri canali. Una decisione non adeguatamente comunicata alla popolazione e che appare rischiosa, visto che quella che si apre oggi sarà una settimana di rientri molto intensa. Annullare un servizio come quello dei tamponi per chi rientra dalle zone ritenute a rischio come Croazia, Grecia, Malta, Spagna è sbagliato e l’auspicio è che la Regione possa ritornare sui suoi passi quanto prima”.