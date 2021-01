Crisi di Governo, il calendario delle consultazioni: i partiti al Quirinale

Consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare se in Parlamento esiste una maggioranza per un nuovo Governo dopo la crisi e le dimissioni di Giuseppe Conte.

Ieri il presidente Mattarella ha ha contattato telefonicamente il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, e ha incontrato il presidente della Camera, Roberto Fico, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Crisi di Governo, il calendario delle consultazioni

Giovedì 28 gennaio (mattina)

ore 10.30 - Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica

ore 10.50 - Gruppo Parlamentare Misto del Senato della Repubblica

ore 11.10 - Componenti del Gruppo Misto del Senato della Repubblica “+ Europa - Azione” e del gruppo Misto della Camera dei deputati "Azione - + Europa- Radicali italiani"

ore 11.30 - Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati

ore 11.50 - Gruppo parlamentare "Europeisti – MAIE – Centro Democratico" del Senato della Repubblica

Giovedì 28 gennaio (pomeriggio)

ore 16.45 - Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati

ore 17.30 - Gruppi Parlamentari "Italia Viva – PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati

ore 18.30 - Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Venerdì 29 gennaio (pomeriggio)

ore 16.00 - Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Gruppi Parlamentari “Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC” del Senato della Repubblica e “Forza Italia - Berlusconi Presidente” della Camera dei deputati, Gruppi Parlamentari “Lega – Salvini Premier – Partito Sardo d’azione” del Senato della Repubblica e “Lega - Salvini Premier” della Camera dei deputati, Rappresentanti della componente “Noi con l’Italia – USEI – Cambiamo! – Alleanza di centro” del Gruppo Misto della Camera dei deputati e della componente “Idea – Cambiamo” del Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

ore 17.00

Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati