Covid, ristori e bonus subito! L'assessore Fioroni pronto con due piani da 35 milioni per commercio e imprese

Se le varianti inglesi e brasiliane fanno paura, la grave crisi economica accentuata dalla zona rossa per la Provincia di Perugia addirittura mina il futuro prossimo della nostra regione. Mai come in questi giorni le associazioni di categoria stanno raccogliendo la rabbia e le paure di commercianti, artigiani, agricoltori alle prese con ulteriori chiusure che hanno mandato alla malora anche il mese di febbraio.

L'Umbria si trova nella fase più critica dall'inizio della pandemia. Si chiede di poter lavorare - nelle zone meno colpite e quindi il ritorno alla fascia arancione -, si chiedono ristori e sospensione dei pagamenti per tasse nazionali e comunali. Anche perchè soldi in cassa non ce ne sono più. In attesa della nascita del Governo Draghi, i fari sono puntati sulla Regione. La Presidente Donatella Tesei ha chiesto al Governo un fondo speciale di 10milioni per l'Umbria da destinare ad aziende e famiglie (tramite bonus di varia natura) più colpite dalla zona rossa ancora in vigore.

Sul versante interno stanno reperendo fondi gli assessore Agabiti Urbani e Michele Fioroni. Quest'ultimo è pronto a vare due provvedimenti da 35 milioni di euro dopo aver consultato le categorie sulle criticità da affrontare immediatamente. Una misura da 10 milioni di euro - che si sta redigendo in questi giorni - riguarda il settore del commercio, fortemente colpito a causa del nuovo diffondersi del virus nelle zone rosse. La Confcommercio ha già espresso in sede di lavotro Una parte di questi denari sarà a fondo perduto. Nei prossimi giorni l'annuncio ufficiale e le spiegazioni tecniche. Altri 25 milioni sono previsti invece per un nuovo piano di sviluppo del territorio e sono destinati alle aziende. Il sostegno, ancora da ufficializzare, è un mix di strumenti capaci di attivare anche importanti moltiplicatori in grado di amplificare la portata degli interventi. Il tempo stringe e la parola d'ordine è fare prima di subito.