Perugia, centrosinistra verso le comunali: Ferdinandi ancora in pole, ma l'attesa continua

L’incognita che tiene in sospeso il centrosinistra umbro è certamente il nome del candidato sindaco. Chi sarà a guidare la coalizione “Un patto avanti” alle prossime elezioni comunali a Perugia? La scelta ricadrà su Vittoria Ferdinandi o su un altro profilo? La domanda si fa sempre più insistente, cresce l'attesa ma nessuna risposta certa è ancora arrivata.

La coalizione, pur mantenendo la sua coesione, sta valutando attentamente la situazione e domani, venerdì 2 febbraio, si terrà una nuova riunione alla quale prenderà parte anche Vittoria Ferdinandi, il che potrebbe indurci a pensare che la lunga attesa stia per finire.

Intanto il Partito Socialista dell'Umbria, parte dell'alleanza insieme a Partito Democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Demos e realtà civiche e locali, ribadisce di non aver messo veti sul nome di Vittoria Ferdinandi o di aver proposto quello del professor Paolo Belardi.

Il segretario regionale Federico Novelli ha specificato che domani non saranno presenti alla riunione perché non è stato fatto il passaggio interno al partito per discutere del nome proposto e che la coalizione resta unita indipendentemente da questo.

Inoltre il movimento pentastellato ha smentito la voce che ci sia una volontà da parte di Roma di imporre Francesca Tizi come candidata della coalizione.

Si prospettano dunque giornate interessanti, il tempo scorre e il centrosinistra deve definire al più presto la sua leadership se vuole affrontare la sfida elettorale con una proposta chiara e convincente.