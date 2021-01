Coronavirus, Squarta e Pace chiedono il vaccino farmacisti, dentisti e medici a partita Iva

Vaccinare anche farmacisti, dentisti e medici a partita Iva. Lo chiedono i consiglieri di Fratelli d’Italia, MarcoSquarta ed Eleonora Pace "nell’ambito di un’azione in forma progressiva in base alla valutazione del rischio".

Secondo i due esponenti di FdI "dopo aver vaccinato i medici impegnati in prima linea, quindi quelli pubblici che prestano servizio negli ospedali e nelle Rsa insieme ai medici di base - si legge nel comunicato - chiediamo alla Regione che vengano inseriti nel piano dei vaccini, con una certa celerità, i farmacisti, in quanto le farmacie rappresentano presìdi importanti anche in termini di capillarità del territorio e di contatto con il cittadino, gli odontoiatri che portano avanti un mestiere a contatto ravvicinatissimo con i pazienti, e ai tanti medici con la partita Iva ai quali va riconosciuta l’importanza di un lavoro straordinario portato avanti anche e soprattutto in questa lunga fase di emergenza".