Vaccini Covid ai volontari della Protezione civile, l'onorevole Prisco interroga il ministro Speranza

Vaccini Covid ai volontari della Protezione civile, il deputato Emanuele Prisco (Fratelli d'Italia) interroga Speranza e chiede di uniformare le norme a livello regionale.

"Uniformare tra le regioni la disciplina dei vaccini ai volontari della Protezione civile" si legge in una nota dell'onorevole Prisco con la quale si annuncia un'interrogazione al Ministro Speranza.

"Il 27 dicembre 2020 è partita in Italia la campagna di vaccinazione anti Covid-19 il cui obiettivo è quello di raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV2, ma ad oggi tempistica e priorità di vaccinazione per i volontari della Protezione civile rimangono un’incognita nella maggior parte delle Regioni italiane con una difformità di trattamento da l’una all’altra - prosegue la nota - Appare evidente invece la necessità di includere i volontari della Protezione civile nelle priorità vaccinali al pari delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, trattandosi di persone che vengono impiegate in attività di prima linea: davanti alle scuole, negli aeroporti, nelle stazioni nonché per la consegna della spesa alle famiglie in isolamento e agli anziani in condizioni di fragilità".