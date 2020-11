Covid, Romizi esalta l'arrivo di Bertolaso: "Le sue capacità fondamentali per superare seconda ondata"

"Esprimo soddisfazione per l’annuncio appena dato dalla Presidente Donatella Tesei, riguardo alla disponibilità ricevuta dall’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso a supportarci come consulente a titolo gratuito della Regione Umbria, nell’azione di prevenzione e contrasto all’emergenza Covid-19". Lo ha affermato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dopo la presentazione di Bertolaso come consulente per l'emergenza Covid nella nostra regione.

"Il Dottor Bertolaso, che si occuperà di alcuni ambiti gestionali come la riorganizzazione dei posti letto ospedalieri - ha concluso Romizi - rappresenta in questo momento una risorsa importante che si aggiunge al grande lavoro che stanno facendo tutti i nostri operatori sanitari. La sua esperienza e la sua conclamata praticità nel campo della gestione dell’emergenza sono di indiscussa memoria, per questo ci tengo a ringraziarlo personalmente per essersi messo a disposizione dell’Umbria e degli Umbri in un momento così delicato e incerto per tutti noi. Sono sicuro che le sue capacità saranno determinanti per superare anche questa seconda fase".