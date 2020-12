Coronavirus, "tamponi obbligatori e a pagamento in Umbria": interrogazione al ministro della Salute

E il caso 'Umbria' arriva sul tavolo del ministro della Salute. I deputati del Movimento 5Stelle Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini hanno presentato un'interrogazione a Roberto Speranza. Argomento: "La Giunta Regionale dell’Umbria, nella delibera 1139/2020, ha disposto di rendere obbligatoria l’effettuazione del test molecolare, presso laboratori privati, in caso di risultato positivo del test sierologico o antigenico".

L'interrogazione dei parlamentari pentastellati è stata presentata “affinché intervenga, a tutela della libertà di scelta dei cittadini umbri di rivolgersi alla sanità pubblica per l’effettuazione del test molecolare".

E ancora: "È semplicemente inaccettabile che, in base a questa delibera, non solo si imponga ai cittadini umbri di realizzare i test nei laboratori privati, ma si chieda agli stessi di effettuarli contestualmente nel caso in cui sia emersa la positività. E ciò – proseguono – significa un esborso di denaro che va dagli 80 ai 90 euro per test, tutti a carico del paziente. Oltretutto, la circolare del dicastero del 30 ottobre 2020, riguardante la materia, nulla dispone in questa direzione e nemmeno sembra legittimare l’introduzione di un obbligo che pregiudichi i soli cittadini umbri, non risultandovi essere analoghe delibere regionali nel resto d’Italia. L’auspicio – concludono Gallinella e Ciprini – è che il ministero prenda provvedimenti immediati e intervenga affinché la Giunta torni sui suoi passi, al fine di evitare che i costi di una cattiva gestione, ricadano direttamente sui cittadini umbri".