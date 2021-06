Covid, l'Umbria in zona bianca. Tesei: "Un risultato straordinario per tutti gli umbri. Pronti ad ospitare turisti"

"L'Umbria torna in zona bianca ed è un risultato straordinario e fondamentale per il rilancio della nostra regione dopo che abbiamo attraversato mesi veramente duri. L'organizzazione messa in campo è risultata efficace": con questo parole, attraverso un video, la Presidente della Giunta regionale Donatella Tesei ha salutato il primo giorno di zona bianca per l'Umbria che ha ragiunto questo traguardo prima rispetto alla stragrande maggioranza delle altre regioni del Paese.

"La campagna vaccinale che abbiamo portato avanti fino ad oggi - ha continuato la Presidente - ha messo in sicurezza la parte più fragile della nostra popolazione e stiamo andando avanti con tutta la popolazione. Per noi è un grande giorno perchè la zona bianca vuol dire riaperture, un ritorno ad una vita normale ma soprattutto possibilità per tutte le nostre categorie economiche di continuare a lavorare stavolta a pieno regime".

La Tesei pensa alla stagione estiva: "Siamo in grando di ospitare turisti in piena sicurezza. Ma voglio rivolgermi a tutti, cittadini e turisti, rispettiamo le regole e massima attenzione anche perchè stiamo uscendo da un tunnel drammatico e lo dobbiamo fare in maniera definitiva".