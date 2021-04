Covid, il Pd torna a tuonare contro l'Ospedale da campo: "Mai attivate le terapie intensive: poco pazienti al giorni ospitati"

“Un ospedale da campo utilizzato per pochi giorni, per scopi diversi da quelli previsti e costato oltre quattro milioni di euro di risorse pubbliche, che sono dunque servite per realizzare un luogo di triage che, nell’ultimo mese, ha ospitato in media meno di 4 pazienti al giorno”. Il gruppo regionale dell'Umbria del Partito democratico torna a sparare a zero sulla struttura regionale realizzata nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia di Perugia, considerata poco utile e utilizzata al minimo in questa fase emergenziale a fronte di un investimento intorno ai 4.5 milioni di euro (pagato dalla Banca d'Italia dopo averne apprezzato il progetto presentato dall'Umbria).

"Doveva servire - ha insistito il Pd - per alleggerire la pressione sugli ospedali e aumentare la capacità di gestione dei pazienti più gravi, doveva risolvere i problemi emergenziali e per questo furono utilizzate procedure di gara tutte da verificare. Il risultato? Nessuna terapia intensiva attivata nell’ospedale da campo che invece si è inspiegabilmente trasformato, non sapendo cosa farci, (anche a causa dell’andamento dell’appalto), in un mero reparto di osservazione breve per pazienti Covid, prima dell’eventuale vero e proprio ricovero in ospedale”.