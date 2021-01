Crisi di governo e Covid, Prisco (FdI): "Cittadini appesi al gioco dei colori e interi settori dell’Umbria rischiano di scomparire"

"Il Governo pensa a futuro di qualche ministro, ma dimentica il futuro degli italiani. Cittadini appesi al gioco dei colori e interi settori dell’Umbria rischiano di scomparire".

E' quanto afferma il deputato umbro di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco in una nota in cui fa presente che "con un’Italia appesa a un filo, milioni di cittadini che non sanno cosa potranno o non potranno fare nei prossimi giorni, Conte e la sua ex maggioranza sono impegnatissimi a spartirsi le poltrone".

Per il rappresentante di FdI si tratta di "un teatrino sempre più patetico, che fa emergere con chiarezza il tentativo di restare al potere ad ogni costo. Tutto questo mentre imprese, commercianti, bar, ristoranti, palestre e impianti sportivi, sono bloccati dal 'gioco dei colori', con un Dpcm che tiene tutti sotto scacco, ma che non sembra utile per abbassare la curva dei contagi e l’andamento del virus, come i dati sembrano confermare. Questo Governo ha deciso di libero arbitrio e senza evidenze scientifiche di sacrificare alcuni settori economici che rischiano di scomparire, un pezzo dell’economia che inevitabilmente trascinerà anche tutto il resto".

Per Prisco "anche in Umbria cittadini e imprese non sanno ancora se resteranno in zona arancione o potranno tornare a respirare un po’. È vero che il Governo sta lavorando per salvaguardare il futuro, ma non quello dell'Italia, bensì quello di qualche ministro e parlamentare che non sarebbe diversamente rieletto".

Da qui la richiesta di chiudere questa esperienza politica e di tornare al voto: "Unica via possibile e responsabile, il voto, perché in un periodo così difficile serve un governo scelto dagli italiani, forte e autorevole, per gestire questa terribile crisi sanitaria ed economica e dare all’Italia una visione per il futuro" conclude il deputato umbro di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco.