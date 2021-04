L'attacco di Fratelli d'Italia: "Proroga del coprifuoco e servizio all'aperto sono l’ultimo colpo per cittadini e ristoratori"

La proroga del coprifuoco è solo l’ultimo colpo per cittadini e ristoratori. Secondo Eleonora Pace, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il “Governo è sordo di fronte alle proposte della presidente Tesei, con i ristoratori messi in ginocchio ancor prima di riaprire”.

Per la consigliera Pace si tratta di “una scelta a dir poco assurda, che rischia di distruggere definitivamente il tessuto economico della nostra regione e del nostro Paese”. Inascoltate le richieste della presidente Tesei e quella di cancellare il coprifuoco avanzata da Marco Squarta, presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria.

“Assurdi i protocolli dettati dal Governo per quanto riguarda bar e ristoranti – prosegue Pace - Nelle zone gialle sono consentite tutte le attività di ristorazione con consumo al tavolo, esclusivamente all’aperto, sia a pranzo sia a cena. Ci chiediamo come sia possibile tutto questo con il mantenimento del coprifuoco alle 22 e soprattutto con spazi esterni che non tutti i ristoratori e baristi hanno a disposizione. Per non parlare poi delle condizione meteorologiche: se c’è il sole potranno alzare le saracinesche, se piove rimarranno chiusi tutto il giorno”.

In Umbria sono circa 5.000 i bar e ristoranti, ma solo la metà di questi ha a disposizione spazi all’aperto per poter riaprire in sicurezza. “I nostri ristoratori sono in ginocchio. Beffati non solo dalle nuove misure, ma anche dai sostegni economici effimeri arrivati, non a tutti – conclude Pace - Nei prossimi giorni, come Fratelli d’Italia, organizzeremo iniziative contro le nuove misure. Basta scelte illogiche e incoerenti imposte ai cittadini come fossero sudditi”.