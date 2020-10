Coronavirus, dibattito infuocato in consiglio comunale: “La sinistra strumentalizza l’urgenza del tema salute”

Utilizzo strumentale e politico dell'emergenza sanitaria e della paura dei cittadini, diffondendo informazioni "superficiali" attraverso mozioni in consiglio comunale.

Il gruppo della Lega in consiglio comunale a Perugia attacca l'opposizione su quanto avvenuto nel corso dell'ultima seduta a Palazzo dei Priori, dove "la consigliera Lucia Maddoli ed il Partito democratico si dicono rammaricati del nostro voto contrario ad una mozione che chiedeva che il sindaco premesse affinché la presidente della Regione Donatella Tesei e la giunta regionale si adoperassero per aumentare le postazioni di terapia intensiva, aumentassero le risorse umane per fronteggiare la pandemia e che, sempre il sindaco, dotasse di termoscanner gli uffici comunali" si legge in una nota.

Il gruppo della Lega precisa di aver votato contro "vista l'improvvisa e celata presentazione della mozione", ma anche perché i dati forniti non corrispondeva al vero. Nella mozione si affermava "che le postazioni di terapia intensiva sono ferme a 57. In realtà sono state incrementate a 97 e sono in corso di attivazione altre 27 postazioni per un totale di 124, più del doppio". Quanto al numero di assunzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere "sono stati assunti da inizio pandemia 362 addetti (tra cui solo per citare qualche figura, 120 medici e 117 infermieri )".

Per quanto riguarda i termoscanner, infine, "il Comune di Perugia ha provveduto all’acquisto di 60 unità che arriveranno in settimana e si stanno ultimando le procedure per il loro utilizzo. La Lega - concludono i consiglieri perugini - è vicina e preoccupata per la salute dei cittadini, ma lo dimostra con atti concreti, non certo cavalcando mozioni urgenti che, essendo costruite sulle paure e non sui fatti, siamo e saremo convinti di respingere ancora".