Coronavirus, Tesei in pressing su Draghi: "L'Umbria è da zona gialla. Tutti vaccinati per metà agosto"

"Cosa chiederò domani a Draghi? Il tema della Cconferenza Stato-Regioni sarà focalizzato sul Recovery, ma chiderò che si ritorni al precedente sistema di colorazioni. Il Paese non può reggere tutto questo e in Umbria, oggi, abbiamo numeri da zona gialla". A dirlo è Donatella Tesei, presidente della Regione, ospite oggi (mercoledì 7 aprile) della trasmissione 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1.

"Con il principio di massima cautela che ho sempre rispettato, perché quando è stato necessario ho fatto le mie ordinanze restrittive - ricorda la Tesei - credo che in certe realtà sia giusto riaprire ristoranti e bar, che si sono adoperati per poter svolgere la propria attività in sicurezza. Ecco perché bisogna rivalutare i numeri come era del resto previsto (nell'ultimo decreto-legge del governo, ndr)".

Un altro dei temi toccati è stato quello dei vaccini, con la governatrice umbra che ha annunciato una novità: "Le dosi stanno arrivando - spiega -. Il generale Figliuolo (commissario nazionale all'emergenza coronavirus, ndr) mi ha mandato un messaggio garantendomi la conferma delle quantità attese con una prospettive di incremento delle dosi giornaliere a partire probabilmente dalla prossima settimana, quando potremmo passare dalle 4mila alle 7 mila al giorno". E l'obiettivo dichiarato è ambizioso: "Puntiamo a vaccinare tutti gli umbri entro metà agosto".

