Umbria, Modena (Fi): "Recovery chance da non sprecare. L'alta velocità è il volano"

Il Recovery Fund è "l'unica certezza possibile per l'Umbria". A dirlo è Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro delle commissioni bilancio e giustizia di Palazzo Madama che cita anche il 'Rapporto sulla competitività dei settori produttivi' pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica.

"L'Istat ci certifica, se ce ne fosse bisogno, che l’Umbria è una regione ormai appaiata alle regioni del sud a rischio più alto - sottolinea la senatrice perugina in una nota - il dato è inclemente. Un indicatore del grado di “rischio combinato” (in termini di imprese e addetti) dei territori permette di evidenziare come la crisi tenda ad accentuare il divario tra le aree geografiche italiane: delle sei regioni il cui tessuto produttivo risulta ad alto rischio combinato, cinque appartengono al Mezzogiorno, (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna) e una al Centro Italia (Umbria)".

È anche un dato che, secondo la senatrice Modena, "conferma quanto già sottolineato nell'ambito della discussione del recovery per le esigenze della nostra regione in termini di infrastrutture digitali. Conferma inoltre che l’alta velocità è veramente un volàno in termini di prodotto interno lordo. Abbiamo il dovere di utilizzare al meglio l'occasione di un momento storico che consente spesa pubblica per evitare che l'Umbria fra le regioni del Centro Italia diventi una sorta di isola legata alle aree più depresse del nostro Paese”.