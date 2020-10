Coronavirus, la Lega applaude la Tesei: "Bene l'ordinanza per le fiere e i luna park"

E la Lega applaude la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei: “In questo momento in Umbria è importante saper coniugare l’aspetto prioritario della tutela della salute pubblica, con la necessità di un rilancio del tessuto economico locale già fortemente provato dalle conseguenze della pandemia".

Argomento: l’ordinanza della presidente Donatella Tesei, che prevede un limite al numero di accessi per permettere lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, mercati straordinari, sagre e feste popolari, luna park e giostre. E per il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, l'ordinanza "va proprio in questa direzione”. E ancora: “Insieme al capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli e alla vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Paola Fioroni, abbiamo incontrato ieri una rappresentanza dei giostrai e degli operatori economici umbri che hanno palesato le esigenze di un settore che dà lavoro a centinaia di persone e che oggi versa in grave crisi a causa del covid-19. Dall’interlocuzione con la presidente Tesei è emersa la volontà primaria di salvaguardare la salute degli umbri, ma senza tralasciare le necessità del tessuto produttivo regionale. Chiudere tutto vorrebbe dire infliggere il colpo di grazia a interi settori e questo produrrebbe conseguenze negative in ottica di rilancio futuro".

Per l'onorevole Caparvi "si può intervenire con intelligenza, prevedendo restrizioni e regole precise in grado di garantire sicurezza sanitaria e lavoro. Il documento prodotto dalla giunta regionale risponde pienamente a questo connubio e ci permette di aiutare un comparto estremamente danneggiato dalle conseguenze della pandemia quale quello degli spettacoli itineranti e dei giostrai che potranno organizzare eventi in Umbria nel rispetto di tutte le normative di sicurezza previste per il contenimento del virus: non potranno accogliere più di 500 persone, così da assicurare il distanziamento opportuno per evitare il contagio; obbligo misurazione della temperatura all’ingresso e di registrazione nominativa dei partecipanti; obbligo di delimitazione e distinzione delle aree di accesso ed uscita, presidiate da steward".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "In Parlamento - aggiunge Caparvi - la Lega si è battuta per riconoscere dei contributi che vadano in aiuto dei giostrai e degli spettacoli itineranti, settore al quale Matteo Salvini ha più volte espresso vicinanza. Il nostro emendamento alla Camera è stato cassato dalla fiducia, l'ennesima, posta dal Governo, ma è questa una battaglia che porteremo avanti perché riteniamo giusto aiutare categorie duramente colpite dalla crisi”.