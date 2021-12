Covid, l'affondo del Movimento 5Stelle. De Luca: "Coletto si dimetta"

"Caos e confusione nella gestione Covid della Regione Umbria". Thomas De Luca, consigliere regionale del Movimento 5Stelle, va all'attacco della giunta regionale: "Chiediamo alla presidente Tesei di riferire in aula domani, ma soprattutto ci attendiamo un gesto di responsabilità da parte dell'assessore Coletto: le dimissioni".

De Luca chiama in causa la maggioranza di Palazzo Cesaroni: "Ci attendiamo un gesto di responsabilità dalle forze di maggioranza che governano questa regione. Fate dimettere l'assessore veneto alla sanità umbra, i cittadini ve lo stanno chiedendo in tutti i modi. Due anni di pandemia non hanno insegnato niente e ora ci ritroviamo al punto di partenza". E ancora: "Chiediamo altresì alla presidente Tesei di riferire in aula domani in occasione della discussione del bilancio, dando le informazioni chiare e corrette che sono mancate in questi giorni".

Per il consigliere regionale del Movimento 5Stelle: "È necessario mettere un punto da cui ripartire, avanzeremo la proposta di una risoluzione unitaria per togliere l'assurdo provvedimento della quarantena senza tampone. Stiamo di fatto vivendo un lockdown mascherato per l'incapacità di chi ci governa", conclude De Luca.