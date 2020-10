Coronavirus, tamponi e caos traffico a Perugia: "Perché non farli a Pian di Massiano?"

Postazioni dei tamponi spostate da via dei Filosofi al parcheggio di Umbra Acque, dopo giorni di caos, traffico e proteste dei residenti. "Dopo aver bloccato una parte centrale della città come quella di piazzale Europa e le aree limitrofe per effettuare i tamponi in auto, si corre ai ripari adoperando un’altra scelta a dir poco discutibile, spostando il drive through nel parcheggio di Umbra Acque Spa a Santa Lucia".

E il centrosinistra va all'attacco, con una nota firmata dal capogruppo del Pd in consiglio regionale, Tommaso Bori, e dall'opposizione di Palazzo Cesaroni. “Visto l’errore e la scelta di modificare successivamente l’area individuata per fare i tamponi - commentano i firmatari della nota - si rischia di creare ulteriore disagio in un’altra zona della città. Abbiamo una grandissima area di sosta, piazzale Umbria Jazz, utilizzata soprattutto per i grandi eventi sportivi e ludico-ricreativi della città che, a causa dell’emergenza, sono sospesi. Perché non si fanno in quel luogo? Le file si potrebbero tranquillamente sfoltire all’interno del grande piazzale anziché lungo la strada, dove rischiano di sostare anche nella nuova postazione di Santa Lucia”.