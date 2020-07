Coronavirus, stato di emergenza: governo verso la proroga. Speranza: "Non siamo fuori da questa vicenda"

Lo stato di emergenza per il coronavirus in Italia ha il 31 luglio come data di scadenza e il Consiglio dei ministri non ha formalizzato alcuna proroga ma il premier Giuseppe Conte ha in mente una 'mini-proroga' fino al 31 ottobre. Roberto Speranza ha infatti lasciato intendere che l'esecutivo ritiene la proroga indispensabile: "L'orientamento del governo è che non siamo fuori da questa vicenda - ha detto il ministro della Salute ai microfoni di Radio24 -. Stiamo molto meglio di prima, non siamo più nella tempesta di marzo ma ancora c'è bisogno di tutta una serie di norme, regole, elementi di sicurezza che sono connessi a questa stagione straordinaria".

Di certo bisognerà passare dal Parlamento: "La proroga dello stato di emergenza - ha precisato Speranza - è una valutazione che proprio ieri sera in Consiglio dei ministri abbiamo deciso di fare solo dopo un ulteriore confronto con il Parlamento, perché il Parlamento per noi è evidentemente la fonte della forza del Governo attraverso il rapporto di fiducia, ed è giusto che ci sia un ulteriore confronto prima di assumere una decisione finale".