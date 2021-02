Coronavirus, Squarta: "Serve un meccanismo automatico di risarcimento per le attività commerciali chiuse"

Il presidente del consiglio regionale: "A causa delle continue interruzioni moltissime attività non ce la fanno più ed è giusto che, non potendo stare aperti e quindi non potendo lavorare, ricevano automaticamente risarcimenti utili al loro sostentamento"

"Prevedere un meccanismo automatico di risarcimento alle attività commerciali e alle imprese nel caso in cui le chiusure vengono imposte da restrizioni a livello nazionale ma anche regionale". E’ questa la proposta che il presidente del consiglio regionale umbro Marco Squarta porterà sul tavolo della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative. "Indipendentemente dall’organo che decide di imporre le restrizioni il governo centrale dovrebbe prevedere un meccanismo automatico di indennizzi a seguito della sospensione delle attività, sia che la chiusura venga imposta dalle Regioni oppure che l’ordine provenga da un Dpcm - si legge in una nota dell’esponente di Fratelli d’Italia -. A causa delle continue interruzioni moltissime attività non ce la fanno più ed è giusto che, non potendo stare aperti e quindi non potendo lavorare, ricevano automaticamente risarcimenti utili al loro sostentamento".

Nell’incontro con gli altri presidenti, in programma venerdì a Roma, Squarta chiederà "un’azione dei parlamenti regionali per sollecitare il governo Draghi ad attivare contributi agli imprenditori a prescindere dall’autorità che adottano materialmente i provvedimenti". E ancora: "Nelle ultime settimane sempre Squarta si era rivolto all’Assemblea plenaria dei Parlamenti regionali che aveva accolto la sua richiesta di aiutare le categorie economiche più penalizzate dalle restrizioni e dalle limitazioni previste per le zone arancioni. Il politico umbro aveva sollevato perplessità rispetto al tema dei ristori alle categorie produttive che a causa dei mancati introiti legati alle aperture contingentate lamentavano la mancata previsione di specifici ristori".