Umbria, la denuncia di Meloni (Pd): "Chirurgie ferme negli ospedali di Assisi, Castiglione del Lago e Umbertide"

Nuovo affondo del Pd sul fronte della sanità dell'Umbria. La capogruppo regionale del Partito Democratico, Simona Meloni, denuncia che "nonostante la netta contrarietà dei cittadini e le diverse prese di posizione sia politiche che istituzionali, la direzione della Asl 1 ha deciso che, per almeno un mese, nessun intervento chirurgico verrà realizzato negli ospedali di Assisi, Castiglione del Lago e Umbertide”.

“Riteniamo assai grave - aggiunge la Meloni - che il trasferimento di poche unità infermieristiche comporti automaticamente la chiusura di tre chirurgie e i cittadini debbano scontare questi forti disagi. Per altro, appare inverosimile - rimarca la capogruppo del Pd in consiglio regionale - che in tutta la rete sanitaria non vi fossero disponibili altrettanti infermieri da spostare temporaneamente senza mettere in discussione reparti essenziali come quelli di chirurgia. Il mancato raggiungimento di un accordo alternativo rispetto a quanto era stato annunciato giorni fa, direttamente agli stessi operatori ospedalieri, conferma - conclude - che i processi decisionali sono ormai il frutto di scelte contingenti dettate dall’urgenza e non tengono più conto delle priorità dei cittadini”.