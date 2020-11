Coronavirus, 'pace' politica in consiglio regionale. I Giovani Democratici: "Ora serve unità"

Pace in consiglio regionale dell'Umbria per affrontare il Covid-19. E i Giovani Democratici di Perugia, spiegano con una nota, "accolgono con favore la mozione unitaria approvata martedì in consiglio regionale, volta a ridurre lo scontro politico su un tema che riguarda la salute dei nostri concittadini".

Spiega il segretario del Gd Mazzanti: "Viviamo giorni difficili, se non estremamente drammatici. Da una parte i nostri cari, soli e abbandonati nei reparti ospedalieri ormai al collasso, dall'altra i moltissimi ristoratori e commercianti che chiedono misure economiche in tempi celeri. Non è il tempo di sventolare sciarpe partitiche o piantare inutili bandierine. Siamo in guerra, e in questa guerra esiste un solo nemico: il virus".

E ancora: "Le nostre forze, il nostro impegno saranno esclusivamente rivolti a combattere questo nemico, tanto invisibile quanto aggressivo. Noi ci saremo, faremo la nostra parte con grande senso di responsabilità e dimostreremo che la classe politica ha ancora credibilità da spendere. Attraverso i nostri consiglieri comunali e regionali non faremo mancare le nostre proposte e la nostra disponibilità al dialogo. Sarà ancora lunga, ma vediamo una luce in fondo al tunnel".