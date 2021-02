Coronavirus, "maggior impegno da parte della Giunta Tesei": la mozione di Fratelli d'Italia passa all'unanimità

E il consiglio regionale dell'Umbria approva - all'unanimità - la risoluzione a firma dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Marco Squarta ed Eleonora Pace. Sì, il decalogo stilato dal senatore Franco Zaffini, dal deputato Emanuele Prisco e dai consiglieri regionali Marco Squarta ed Eleonora Pace che ha dato uno scossone alla maggioranza di Palazzo Cesaroni. Quello della "gestione insufficiente". O, per dirlo in altre parole, la risoluzione che "ravvisa l’esigenza di un maggior impegno da parte della Giunta Tesei in questa fase di crisi sanitaria ed economica provocata dalla pandemia da Covid-19". Per la fredda cronaca politica anche la Lega ha votato per sì. Le risoluzioni della minoranza, invece, sono state bocciate.

Tecnicamente, il testo approvato dal consiglio regionale recita così: "Avviare urgentemente una campagna di comunicazione per informare i cittadini circa le procedure previste per la vaccinazione, che riguardi tempi e modalità di prenotazione, luoghi di somministrazione e figure cui rivolgersi; reclamare presso il governo un ulteriore incremento delle dosi di vaccino stante la maggiore emergenza rispetto ad altre regioni; procedere alla somministrazione del vaccino in via prioritaria a farmacisti, medici liberi professionisti, odontoiatri e loro assistenti, medici veterinari; verificare la possibilità di acquisire i vaccini sputnik e sinovac (in corso di validazione); individuare, alla luce delle nuove mutazioni del virus, nuove e più efficaci regole comuni per gli ospedali in merito agli eccessi alle strutture e ai protocolli di sicurezza; dare mandato ai direttori generali, appena possibile, di procedere alla riorganizzazione delle prestazioni sospese, anche decentrando negli ospedali territoriali le attività di medio-bassa specialità; procedere all’immediata assunzione di personale medico, infermieristico e tecnico-sanitario da indirizzare sia agli ospedali che ai dipartimenti di prevenzione; liquidare il bonus-covid agli specializzandi impegnati nelle strutture ospedaliere regionali; chiedere al governo ristori immediati e efficaci per sostenere le attività economiche, comprese quelle non direttamente coinvolte dalle chiusure; stanziare ulteriori risorse per rifinanziare misure autonome regionali di ristoro e attuarne di nuove per privati e famiglie costretti a cambiare stili di vita a causa del lockdown e della chiusura delle scuole, prevedendo da subito bonus baby sitter o similari".

"Con l’approvazione di questo atto si passa finalmente dalle parole ai fatti - dichiarano in una nota Squarta e Pace -. Fratelli d’Italia ha auspicato un cambio di passo, un’esigenza avvertita anche dall’Assemblea legislativa. Da adesso ci aspettiamo un deciso cambio di passo, se necessario una vera e propria inversione della rotta. Fratelli d’Italia vigilerà affinché questo cambiamento avvenga all’atto pratico. Si tratta di un primo contributo, neppure esaustivo, riguardante le cose concrete da fare subito". E ancora: "Dopo la vittoria delle elezioni ci siamo sentiti ripetere che questa maggioranza doveva essere all’altezza dell’onere ricevuto dagli umbri. La nostra mozione nasce proprio con lo scopo di ricostruire, una road map contenente proposte serie realizzate sull’ascolto dei soggetti in prima linea. Esigenze da affrontare e risolvere, nessuna rivoluzione, l’inerzia è un lusso che non possiamo permetterci. Il senso di responsabilità di FdI in Consiglio non deve essere scambiato per debolezza o bramosia - insistono Squarta e Pace -. Noi siamo liberi da condizionamenti e ciò rappresenta un’opportunità per questa coalizione in cui ci sono ruoli e responsabilità diverse per il perseguimento di un obiettivo comune".