Coronavirus, caso positivo in Comune: "Rischiamo di rimanere senza municipale"

Caso di positività al coronavirus al Comune di Magione, con le sedi chiuse per sanificazione. E non è il solo problema. Come spiega il consigliere d'opposizione Francesco Rubeca è risultato positivo al Covid-19 "un membro dell’area vigilanza, cosa che rischia di mettere in quarantena tutti i dipendenti della stessa, restando quindi senza vigilanza da parte del Comune".

Così il consigliere "oltre che esprimere la mia vicinanza al dipendente", chiede "al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale di applicare la forma di lavoro a turni settimanali in tutte le aree dove lavorano i dipendenti comunali. Questo per garantire la continuità del servizio anche in caso di positivita di un dipendente, in maniera che venga messo in quarantena solo quel turno lavorativo e non tutta l’area". E ancora: "Non intendo aggredire l'amministrazione, ma chiedo con fermezza l’applicazione di questo metodo altrimenti rischiamo di mettere a rischio la continuità del servizio dell’Ente".