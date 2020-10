Dal Governo in arrivo 855 milioni per l'edilizia scolastica: oltre 15 sono per l'Umbria

In arrivo 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado e di questi oltre 15 spettano all'Umbria (11.581.034,95 euro per gli istituti del territorio di Perugia, 3.523.946,81 per quelli della provincia di Terni). A stanziarli il Ministero per l'istruzione con un decreto già firmato dalla ministra Lucia Azzolina e controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

"In tutto sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento" si legge sul sito del Miur, e ciascuno di essi "dovrà presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità (nei limiti delle risorse disponibili). Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla pagina dedicata del portale dell’edilizia scolastica del Ministero".

L’elenco degli Enti Locali beneficiari e la ripartizione dei fondi