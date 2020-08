Coronavirus, approvato il 'decreto Agosto': altri 25 miliardi contro la crisi. Ecco cosa prevede

Altri 25 miliardi sul piatto per contrastare la crisi causata dall'emergenza coronavirus e sostenere imprese, lavoratori e famiglie (con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese), anche attraverso la leva fiscale. Queste le risorse messe in campo dal governo di Giuseppe Conte con il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri di ieri (8 agosto), su proposta dello stesso premier e del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che prevede misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Con il 'decreto Agosto', "le risorse complessive messe in campo per reagire all’emergenza - spiega una nota di Palazzo Chigi - arrivano a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL".

Di seguito le principali misure previste nei vari ambiti di intervento:

LAVORO

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

FISCO

ENTI TERRITORIALI

