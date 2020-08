Bonus per baby sitter e centri estivi: prorogato il termine per le domande

Avanti con il bonus baby sitter. Nella Legge di conversione del decreto 'Rilancio Italia' varato di recente dal governo infatti c'è una proroga per la rcihiesta del contributo per servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia, che come comunica l'Inps potranno essere presentate fino al 31 agosto 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, secondo quanto spiega l'istituto previdenziale, "potranno quindi essere remunerate tramite il Libretto Famiglia" mentre le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato "potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020".