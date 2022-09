Corciano, esulta il Terzo polo: "Tra i migliori risultati dell'Umbria"

"Il terzo polo a Corciano in poco più di un mese supera il 10%, attestandosi come quarta forza politica del Comune". Dopo le elezioni politiche Franco Baldelli, uno dei propotori dell'allenza Azione-Italia Viva a Corciano, esulta e guarda già alle elezioni regionali e comunali. "Un risultato significativo - dice - che rappresenta solo un punto di partenza, che vuole e deve stimolare ulteriormente le tante persone che si sono ritrovate intorno ad una proposta politica innovativa, concreta, pragmatica e liberale così da proseguire quell’attività di confronto leale, aperto e senza preclusioni sui temi e sugli scenari che si potrebbero prospettare nel nostro Comune così come nella nostra Regione".

Per Baldelli "questo risultato è il frutto di uno straordinario lavoro di squadra che ha visto uomini e donne del nostro territorio dare volto e gambe ad un progetto che vuole proiettarsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". E ancora: "Fondamentale sarà la capacità di proseguire una forte interazione con il tessuto sociale ed economico del nostro territorio, privilegiando e valorizzando il confronto e l’incontro, con un occhio particolare ai giovani che dovranno essere protagonisti del ridisegno della Corciano dei prossimi anni".