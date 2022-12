Elezioni amministrative a Corciano, il Terzo Polo snobba Padovano e punta all'alleanza con il Pd... buono, quello di Betti

"Conosciamo il profilo di Daniele Padovano, già candidato consigliere alla scorsa tornata amministrativa ed a lui formuliamo i migliori auguri per questa splendida avventura, ma ad oggi il percorso del Terzo Polo è diverso": la nostra intervista al civico Daniele Padovano, imprenditore 31enne che ha annunciato la sua candidatura a sindaco, con ambizioni di poter tentare anche un'alleanza con il Terzo Polo (seppur non dichiarandolo ufficialmente), ha suscitato una prese di posizione di Italia dei Valori e Azione di Corciano. Una presa di posizione chiara: Daniela Padovano non sarà anche il loro candidato a sindaco alle amministrative 2023. Ma i vertici del Terzo Polo locali dicono di più e vanno decisamente contro-corrente rispetto la strategia regionale e nazionale.

"E’ in atto un’interlocuzione che, partendo dai buoni risultati raggiunti dall’Amministrazione uscente, vuole verificare la possibilità di condividere una visione ed un programma anche per i prossimi 5 anni ponendosi in continuità con quanto fatto dal sindaco Cristian Betti e dalla coalizione che lo sostiene". Tradotto: trattative in corso per governare con il centrosinistra allargato a guida Pd dopo l'ottimo operato del sindaco Betti e della sua Giunta.

"In tale senso sarebbe sicuramente elemento di valore per il Terzo Polo il fatto di poter contare anche su un candidato Sindaco che nasca e si sia formato nel solco di questa esperienza amministrativa che potrà essere sicuramente rafforzata e, per alcune linee, ridefinita ma, per quel che ci riguarda, mai messa in discussione". Insomma, il candidato futuro - forse già individuato - deve venire da quella squadra che con Betti ha sempre vinto al primo turno anche nel momento peggiore del centrosinistra umbro.