Consiglio regionale dell'Umbria, entra Elena Proietti

Marco Squarta, eletto europarlamentare, si è dimesso da presidente del consiglio regionale dell'Umbria e da consigliere regionale. Michela Sciurpa, prima dei non eletti di Fratelli d'Italia, ha scelto di rinunciare ed è rimasta alla guida di Sviluppumbria. Così a Palazzo Cesaroni entra la seconda dei non eletti di FdI: Elena Proietti Trotti.

Nella mattina di mercoledì 17 luglio è arrivata la nomina ufficiale del consiglio regionale.

Sempre nel corso della mattinata si è svolta la prima votazione per la scelta del presidente. L’esito dei tre scrutini non ha consentito di raggiungere i quattro quinti dei componenti (12 voti per Eleonora Pace; altre schede bianche). L’elezione è rinviata alla seduta già convocata per le ore 12 di giovedì 18 luglio, quando sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.

Elena Proietti Trotti, la biografia ufficiale

Elena Proietti Trotti (FdI). Nata nel 1987, ha un figlio, vive a Terni. Laureata in Scienze della formazione all’Università di Perugia, con successiva specializzazione in Ricerca sociale per la sicurezza interna, ha un master in Linguaggi per la sicurezza. Arbitro di calcio dal 2002 al 2015, dal 2015 amministratore di uno studio medico privato. Assessore comunale a Terni con delega allo sport, al turismo e alle pari opportunità dal luglio 2018 al giugno 2023. Attualmente consigliere comunale di FdI.