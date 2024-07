Consiglio regionale dell'Umbria, Eleonora Pace eletta presidente

Eleonora Pace, capogruppo di Fratelli d’Italia, è il nuovo presidente del consiglio regionale dell'Umbria. Dopo il primo giro di votazioni è stata sufficiente la maggioranza assoluta. Il risultato di Palazzo Cesaroni è: 13 voti per Pace, 1 voto per Tommaso Bori, 5 schede bianche.

"È un grande onore - sottolinea Pace dopo l'elezione - . La Legislatura terminerà tra pochi mesi ma ho l'ambizione di non farli passare inutilmente. Le assemblee e i consigli vivono un momento di difficoltà con una forte riduzione delle proprie prerogative. Non basteranno questi pochi mesi per invertire questo trend negativo. Potremo rilanciare il protagonismo di questa Aula, anche per agevolare chi verrà dopo di noi, per perseguire un'azione indirizzata al progresso e alla giustizia sociale".

Per la nuova presidente del consiglio regionale "in questi 40 anni sono venuti meno i tratti identitari di questa istituzione. Tutta l'Italia mediana si trova schiacciata tra le pretese di autonomia del nord e le tendenze all’assistenzialismo del Mezzogiorno. Scontiamo l’inverno demografico, la scarsità di risorse e l’indebolimento del capitale umano. C’è molto da fare e noi dobbiamo interpretare degnamente la voglia di rivalsa degli umbri. Siamo in una fase di transizione e dobbiamo capire verso dove".

L’Assemblea legislativa, aggiunge Pace, "sarà il luogo della partecipazione e del confronto affinché si possa poi giungere a una sintesi grazie alla dialettica consiliare. Dalla sanità all’agricoltura, dall'assetto del territorio alle infrastrutture, dobbiamo fare in modo di rendere l’Umbria un soggetto identitario forte e consapevole, uscendo dalla logica dei campanili per giungere a una visione di sistema. L’azione politica e legislativa deve essere improntata alla concretezza. Le radici cristiano caratterizzano la nostra storia, così come le figure di San Francesco e San Benedetto. Dobbiamo collaborare con la Giunta per portare avanti le riforme ma anche essere punto di riferimento dei territori. Sono orgogliosa della mia storia politica, fatta di difficoltà e di soddisfazioni. Sono stati anni difficili, in condizioni ai limiti dell’emarginazione. Tutto ciò mi ha messo nelle condizioni di guardare alle sfide del quotidiano senza paura. Senza far venir meno la mia identità, cercherò di volare alto e di rappresentare l’essenza dell’Umbria e delle sue istituzioni".

Eleonora Pace, la biografia ufficiale

Eleonora Pace: nata a Narni nel 1980, laureata in Lingue e letterature straniere. Ha lavorato al gruppo parlamentare della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia. È stata capogruppo di FdI al Consiglio comunale di Narni. Ha ricoperto il ruolo di responsabile della segreteria provinciale di Terni di Alleanza Nazionale e poi del Pdl. È stata coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia fino alla candidatura alle regionali umbre del 2019, dove è stata eletta con 3.970 preferenze. Da allora è capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale e presidente della Terza commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.