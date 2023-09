Potenziato fondo per assistere i non-autosufficienti, il Presidente Squarta: "Promessa mantenuta, grande giornata"

"Una giornata emozionante perchè siamo riusciti ad andare incontro alle esigenze di malati e delle loro famiglie in maniera incisiva e strutturale": lo ha affermato il presidente del consilio regionale dell'Umbria, Marco Squarta, che si è battuto molto per maggiori finanziamenti per la non auto-sufficienza, un fondo approvato oggi in Assemblea. "Anni di battaglie per chi e’ in difficoltà ma mai come oggi sono felice di dire che ne è valsa la pena. Adesso in consiglio abbiamo approvato il Piano Regionale per la non autosufficienza, il cosiddetto PRINA. Stanziati più di 14 milioni in tre anni per disabili gravissimi e gravi e per i non autosufficienti. Più di 14 milioni di contributi per il sostegno alla domiciliarita’ e autonomia personale di queste persone in grande difficoltà! Complessivamente i fondi per la non autosufficienza in Umbria ammonteranno a circa 50 milioni per i prossimi tre anni. Un grandissimo risultato che mi emoziona tantissimo".